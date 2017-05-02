Франсуа Фийон уходит из большой политики

Париж, , 22:37 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что уходит из большой политики. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает BFMTV.

На встрече со своими избирателями и однопартийцами Фийон заявил, что покидает партию «Республиканцы» и вообще уходит из большой политики.

«Я ухожу, я снова борец среди борцов», — сказал Фийон.

Он призвал сторонников «республиканцев» оставаться едиными во время выборов в законодательные органы власти.

«Не позволяйте никому иметь монополию на подлинную национальную модернизацию, не подводите свою страсть к свободе, не прекращайте любить Францию. Правые и центристы воплощают ценности и идеалы, обладающие смыслом. Защищайте их», — с пафосом сказал Фийон.

При этом провалившийся кандидат считает, что программа партии «Национальный фронт», чей лидер — Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов, приведет к разорению Франции, а также к её изоляции от Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политическая карьера Фийона взлетела и рухнула в рамках одной президентской гонки. Первоначально Фийон считался безусловным фаворитом на выборах президента Франции, и ему пророчили победу чуть ли не в первом туре.

Однако действующий президент Франции, крайне непопулярный Франсуа Олланд, который сделал ставку на своего подопечного Эммануэля Макрона, организовал кампанию травли Фийона и преуспел в этом.

Фийон был обвинен в том, что он фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника в тот период, когда он был депутатом Национального собрания.

СМИ быстро растиражировали эти обвинения, дело дошло до суда, и весь этот скандал нанес сокрушительный удар по популярности Фийона. В итоге в первом туре он занял только третье место.