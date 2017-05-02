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Путин поговорил с Трампом по телефону

Политика

Это уже третий разговор лидеров двух стран с момента инаугурации Трампа

Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 2 мая 2017, 22:15 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике, а также обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Путин призвал Трампа к сдержанности и снижению уровня напряженности как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке.

Российский лидер и американский президент условились наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию международных проблем.

Также Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).

Кроме того, главы России и США условились активизировать диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов решения сирийского конфликта.

Пресс-служба Кремля информирует, что телефонный разговор носил деловой и конструктивный характер.

Это уже третий телефонный разговор между Путиным и Трампом с 20 января 2017 года.

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