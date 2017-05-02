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Кандидат на пост посла США в КНР готов занять «решительную» позицию

Политика

Послом США в КНР может стать губернатор штата Айова Терри Бранстад

Вашингтон, 2 мая 2017, 21:56 — REGNUM  Кандидат президента США Дональда Трампа на пост посла в Китае обещает занять решительную позицию по отношению к Пекину в вопросе, связанном с ситуацией вокруг Северной Кореи, 2 мая сообщает Reuters.

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Губернатор штата Айова Терри Бранстад заявил, что воспользуется своим многолетним опытом работы с Китаем, чтобы заставить Пекин приложить больше усилий для сдерживания ядерных амбиций Северной Кореи.

«Есть и другие шаги, которые они могли бы предпринять в сфере дипломатии и экономики, чтобы направить четкий сигнал, что они, также как США и другие страны, не потерпят расширения ядерной и ракетной программ», — заявил Бранстад.

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«Тот факт, что лидер Китая назвал меня старым другом, вовсе не означает, что я буду неохотно или робко поднимать вопросы … связанные с правами человека или правами на объекты интеллектуальной собственности», — добавил кандидат на пост посла США в Китае.

Напомним, кандидатура на пост посла США в Китае, выдвинутая Трампом, будет рассмотрена Сенатом США, который впоследствии должен утвердить или отклонить предложение Трампа.

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