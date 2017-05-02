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«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»

Политика

Николас Мадуро объявил, что хочет в противовес «политической Национальной Ассамблее» (парламенту страны) созвать «народную Конституционную Ассамблею», которая должна будет исполнить функции Учредительного собрания

Николас Мадуро
Иллюстрация: 1big.ru
Николас Мадуро

Каракас, 2 мая 2017, 20:50 — REGNUM  Как поясняет испанское издание La Razón, предполагается, что «в Конституционную Ассамблею будут избраны 500 депутатов от народа, а не деятелей от различных политических партий».

«Часть депутатов в новый законодательный орган, первой и главной задачей которого станет выработка новой Конституции страны, будет избираться по одномандатным округам, другая часть — согласно предложениям от производственных, учебных, медицинских и прочих коллективов», — пишет венесуэльский корреспондент газеты Анхель Састре. — Предлагаемая исполнительной властью страны схема выборов, отмечает газета, почти полностью повторяет кубинскую, где кандидат поднимается в орган по ступенькам, то есть непрямым голосованием, а весь избирательный процесс с первой до последней секунды находится под контролем властей».

«Я призываю к созданию нового органа законодательной власти для достижения мира в стране и победы народа над фашизмом, готовым совершить государственный переворот, — приводит журналист цитаты из речи Мадуро, с которой он выступил перед тысячами своих сторонников, собравшихся 1 мая на митинг в центре Каракаса. — Я много думал и совещался с высшим военным командованием, мы перебирали политические и стратегические варианты. Я доверил Богу и ангелам-храниелям нашу священную родину, и сегодня 1 мая, реализуя должностные полномочия, и в соответствии со статьей 347 Конституции, объявляю о созыве Конституционной Ассамблеи».

«Поздним вечером 1 мая глава государства подписал указ о процессе выборов депутатов нового законодательного органа», — сообщает автор, подчеркивая, что вопрос об Учредительном собрании уже не обсуждается.

Упоминание в речи президента Венесуэлы «высшего военного командования» должно, по-видимому, продемонстрировать и тем, кто за Мадуро и тем, кто против него, на чьей стороне армия, ключевая, но пока еще не задействованная сила в нынешнем противостоянии.

Председатель Национальной Ассамблеи и один из лидеров оппозиции Хулио Борхес немедленно назвал инициативу президента «атакой на демократию, демонстрирующей серьезное намерение установить диктатуру. Все делается в лучших кубинских традициях подавления инакомыслия. Национальная Ассамблея формально пока пользуется своими правами, фактически же она заблокирована и с двух сторон ее действия блокируются Верховным Судом и Национальным избирательным Советом».

По мнению Борхеса, «народ должен выйти на улицы и восстать против диктатуры».

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