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Индия: Армия Пакистана столкнется с последствиями убийства индийских солдат

Политика

Военнослужащие Индии были обезглавлены в штате Джамму и Кашмир

Кашмир. 1978
Кашмир. 1978

Нью-Дели, 2 мая 2017, 20:37 — REGNUM  Армии Пакистана придется столкнуться с последствиями обезглавливания двух индийских солдат, заявил заместитель начальника штаба армии генерал Сарат Чанд, 2 мая сообщает The Economic Times.

«Я не хочу говорить, как мы отреагируем. Вместо того, чтобы говорить, мы сосредоточимся на конкретных действиях, которые будут предприняты в то время и в том месте, которое мы выберем», — заявил Чанд.

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«Они (армия Пакистана — прим. ИА REGNUM ) заявили, что не делали этого. А кто это сделал? Их люди пришли в нашу область и сделали это, им придется взять на себя ответственность и столкнуться с последствиями», — добавил Чанд.

Напомним, ранее оборонное ведомство Индии опубликовало заявление, в котором утверждалось, что тела двух индийских солдат были изувечены сотрудниками пограничной службы Пакистана в секторе Кришна-Гхати.

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2 мая начальник отдела боевых операций армии Индии (DGMO) генерал-лейтенант А.К. Бхатт провел переговоры со своим пакистанским коллегой и выразил «серьезную обеспокоенность» в связи с убийством и обезглавливанием двух индийских солдат в секторе Кришна-Гати в штате Джамму и Кашмир.

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