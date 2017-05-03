Китай в борьбе за моря и океаны

Далянь, Китай, , 05:50 — REGNUM 26 апреля на судоверфи города Далянь на воду был спущен первый авианосец, полностью построенный в Китае. О перспективах КНР как новой морской державы, способной проецировать силу в планетарном масштабе, читайте в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

До сих пор истории с китайскими авианосцами отдавали некоторым налетом детективности. Скупаемые Китаем корабли, которые шли из России и Украины за мизерные суммы, заявлялись в СМИ как будущие гостиницы и плавучие казино. Действительно, некоторые из закупленных корпусов постигла такая, позорная для боевого корабля участь. Но вовсе не все.

Так, например, авианесущий крейсер «Варяг», закупленный как «заготовка под казино», на деле был достроен на верфи в городе Далянь, и к 2012 году поступил на вооружение ВМС НОАК под названием «Ляонин». И вот теперь ВМФ Китая пополнится новым авианосцем полностью китайской постройки.

К середине 2020-х это может означать, что КНР займет уверенное второе место после США по количеству авианосцев, а значит, и по способности наносить удары в любой точке земного шара. Не говоря уже о запланированном Китаем доминировании в «родном» Южно-Китайском море.

Подробности читайте в статье: Новый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море

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