Польские боевые отряды в Белоруссии

Варшава, , 03:30 — REGNUM Нападения польских повстанцев явились поначалу полной неожиданностью для русских гарнизонов в Польше, хотя подготовка к восстанию велась чуть-ли не на глазах имперской администрации. О том, как разворачивались события польского восстания 1863 года, читайте в статье историка, постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова.

Не имея возможности оказывать сопротивление регулярным частям русской армии, польские повстанцы переходили к классической партизанской тактике «бей и беги». Отказавшись в большинстве случаев от преследования бегущих, русское командование затягивало момент полного усмирения восстания, отряды повстанцев успевали пополнить свой состав.

Но основной просчет руководителей польского восстания заключался в прожектерских планах по восстановлению Великой Польши в границах 1772 года, то есть распространения польских владений на западные русские губернии. И хотя среди дворянства этих губерний действительно было много поляков, широкие слои сельского и городского населения были в подавляющем большинстве русскими и православными.

Никакой поддержки от местного населения этих губерний ждать инсургентам не приходилось. Поддержала восстание только шляхта, даже в самой Польше большинство народа к вооруженному сопротивлению не примкнуло. Такая же картина наблюдалась и в западных российских губерниях. Польское восстание, несмотря на серьезную поддержку Франции, металось в поисках популярности у местного населения, не достигая успеха.

О развитии событий читайте в статье: Польша: Восстание началось

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