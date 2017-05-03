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Польские боевые отряды в Белоруссии

Политика

Неожиданности для повстанцев и властей

Восстание 1863. Польская карта. Светло-зелёный цвет — Царство Польское в составе Российской Империи (зелёный). Белый цвет — польские земли в составе Пруссии и Австрии после разделов Речи Посполитой 1772, 1893, 1895 гг.. Красным контуром обозначены границы 1772 г., с территориями Литвы и Белой Руси
Восстание 1863. Польская карта. Светло-зелёный цвет — Царство Польское в составе Российской Империи (зелёный). Белый цвет — польские земли в составе Пруссии и Австрии после разделов Речи Посполитой 1772, 1893, 1895 гг.. Красным контуром обозначены границы 1772 г., с территориями Литвы и Белой Руси

Варшава, 3 мая 2017, 03:30 — REGNUM  Нападения польских повстанцев явились поначалу полной неожиданностью для русских гарнизонов в Польше, хотя подготовка к восстанию велась чуть-ли не на глазах имперской администрации. О том, как разворачивались события польского восстания 1863 года, читайте в статье историка, постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова.

Не имея возможности оказывать сопротивление регулярным частям русской армии, польские повстанцы переходили к классической партизанской тактике «бей и беги». Отказавшись в большинстве случаев от преследования бегущих, русское командование затягивало момент полного усмирения восстания, отряды повстанцев успевали пополнить свой состав.

Но основной просчет руководителей польского восстания заключался в прожектерских планах по восстановлению Великой Польши в границах 1772 года, то есть распространения польских владений на западные русские губернии. И хотя среди дворянства этих губерний действительно было много поляков, широкие слои сельского и городского населения были в подавляющем большинстве русскими и православными.

Никакой поддержки от местного населения этих губерний ждать инсургентам не приходилось. Поддержала восстание только шляхта, даже в самой Польше большинство народа к вооруженному сопротивлению не примкнуло. Такая же картина наблюдалась и в западных российских губерниях. Польское восстание, несмотря на серьезную поддержку Франции, металось в поисках популярности у местного населения, не достигая успеха.

О развитии событий читайте в статье: Польша: Восстание началось

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