Вторник, 2 Мая 2017 года
20:25:04 МСК

Еврокомиссия: Германия должна снять пограничный контроль через 6 месяцев

Политика

Чрезвычайный пограничный контроль был введен в странах ЕС в 2015 году

Миграция
Миграция

Брюссель, 2 мая 2017, 19:21 — REGNUM  Германия, Австрия, Дания и Норвегия должны снять пограничный контроль в течение шести месяцев, согласно заявлению Европейской комиссии, 2 мая сообщает Reuters.

Читайте также: В Германии одобрен частичный запрет на ношение паранджи

«Настало время предпринять последние конкретные шаги, чтобы постепенно вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны», — заявил комиссар по миграции и внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос.

Читайте также: Федеральная прокуратура Германии: С беженцами прибывают террористы

«Шенген является одним из величайших достижений европейского проекта. Мы должны сделать все, чтобы … защитить его», — добавил Аврамопулос.

Напомним, согласно законодательству ЕС в сентябре 2015 года европейским странам было разрешено ввести чрезвычайный пограничный контроль на срок до двух лет. Правительства указанных стран должны теперь согласиться с рекомендациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Болгария установит видеонаблюдение на границе с Сербией на деньги Евросоюза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
ещё главное