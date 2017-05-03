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Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху

Политика

О некоторых итогах встречи глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении

Сергей Лавров
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Баку, 3 мая 2017, 05:05 — REGNUM  Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, прошедшая 28 апреля в Москве, вызывает особый интерес, поскольку предполагалось, что именно на ней станет яснее вопрос с позицией Азербайджана по проблеме нагорно-карабахского конфликта. Подробности об этом событии сообщает редактор ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Коллизия текущих переговоров по Нагорному Карабаху заключается в том, что Баку не подписал договоренности, достигнутые участниками предыдущих встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Информация о достижении договоренностей по мониторингу ситуации в районе линии соприкосновения, в том числе создать механизм расследования инцидентов и ряду вопросов урегулирования, уже звучавшая в сообщениях экспертов, до сих пор остается повисшей в воздухе из-за тактики обструкции, взятой на вооружение Баку.

В этом ему способствовало также отсутствие единомыслия среди членов Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на что обратил внимание в своем итоговом по результатам 2016 года выступлении глава российского МИД. Но само участие всех сторон в переговорном процессе есть несомненное благо по сравнению с угрозой возобновления военных действий.

Подробнее читайте в статье: Нагорный Карабах: на троих поговорили, а дальше?

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