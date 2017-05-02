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МИД РФ: Киеву стоит внимательнее изучить решение международного суда ООН

Политика

На Украине считают, что все складывается в их пользу

Москва, 2 мая 2017, 19:18 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало «несомненную победу» Киева в международном суде ООН. Соответствующее заявление сегодня, 2 мая, сделала пресс-служба МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода «экспертов» и СМИ, которые касаются оглашенного 19 апреля 2017 года решения международного суда ООН по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Дело в том, что на Украине эксперты и политики пытаются интерпретировать решение международного суда ООН, как безусловную победу Киева. Но это совершенно не соответствует действительности. В связи с этим МИД РФ рекомендует украинской стороне «найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом решения».

МИД РФ напоминает, что международный суд ООН не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы «осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин.

В тексте решения международного суда ООН о временных мерах в отношении России отсутствую формулировки о «репрессиях», «гонениях» и прочем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о временных мерах по иску Украины против России международный суд ООН вынес 19 апреля.

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МИД России
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