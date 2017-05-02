Дружба с террористами в Швеции станет вне закона

Стокгольм, , 19:06 — REGNUM Правительство Швеции намерено ввести уголовную ответственность за членство граждан в террористических организациях. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio.

Как заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон, к ответственности хотят привлекать также учреждения, которые тем или иным образом помогают террористам. Сейчас, как пояснил министр, привлечь к уголовной ответственности физическое или юридическое лицо можно в том случае, если они совершили или каким-либо образом причастны к конкретному преступлению. При этом законодательно не запрещается числиться членом террористической организации, так как такой запрет, как считают в Швеции, противоречит принципу свободы собраний, прописанному в Конституции.

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При подготовке законодательных поправок планируется также решить, как пресечь финансирование деятельности террористических организаций и наказать тех, кто выезжает за границу для совершения терактов или спонсирует такие поездки.

Законопроект может вступить в силу до очередных выборов в парламент в сентябре 2018 года, однако прежде Риксдаг должен его утвердить.

Напомним, правительство Швеции вернулось к вопросу о законодательном ограничении террористической деятельности после теракта в Стокгольме. Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года на одной из пешеходных улиц шведской столицы грузовик въехал в толпу людей. Сидевший за рулем гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в преступлении и заявил, что доволен им. Спецслужбы королевства квалифицировали преступление как теракт. В результате четверо погибли, 15 человек пострадали. Позже выяснилось, что Рахмат Акилов связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Узбекистан предупреждал Швецию о личности террориста, на которого на родине заведено уголовное дело.

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