Вторник, 2 Мая 2017 года
20:25:27 МСК

Дружба с террористами в Швеции станет вне закона

Политика

Быть членом террористической организации пока легально, если ты не связан с конкретным преступлением

Стокгольм, 2 мая 2017, 19:06 — REGNUM  Правительство Швеции намерено ввести уголовную ответственность за членство граждан в террористических организациях. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio.

Как заявил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон, к ответственности хотят привлекать также учреждения, которые тем или иным образом помогают террористам. Сейчас, как пояснил министр, привлечь к уголовной ответственности физическое или юридическое лицо можно в том случае, если они совершили или каким-либо образом причастны к конкретному преступлению. При этом законодательно не запрещается числиться членом террористической организации, так как такой запрет, как считают в Швеции, противоречит принципу свободы собраний, прописанному в Конституции.

Читайте также: Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы

При подготовке законодательных поправок планируется также решить, как пресечь финансирование деятельности террористических организаций и наказать тех, кто выезжает за границу для совершения терактов или спонсирует такие поездки.

Законопроект может вступить в силу до очередных выборов в парламент в сентябре 2018 года, однако прежде Риксдаг должен его утвердить.

Напомним, правительство Швеции вернулось к вопросу о законодательном ограничении террористической деятельности после теракта в Стокгольме. Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля 2017 года на одной из пешеходных улиц шведской столицы грузовик въехал в толпу людей. Сидевший за рулем гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признался в преступлении и заявил, что доволен им. Спецслужбы королевства квалифицировали преступление как теракт. В результате четверо погибли, 15 человек пострадали. Позже выяснилось, что Рахмат Акилов связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Узбекистан предупреждал Швецию о личности террориста, на которого на родине заведено уголовное дело.

Читайте также: СМИ рассказали, где и как террористы могут купить документы в Швеции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
ещё главное