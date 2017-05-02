Меркель: Новые соглашения по Украине не нужны

Сочи, Краснодарский край, , 19:00 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит необходимости в заключении нового соглашения по решению кризиса на Украине. Такое заявление Меркель сделала сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Журналисты спросили Меркель считает ли она, что необходимо заключить новое соглашение по урегулированию кризиса на Украине, так как Минские соглашения, заключенные ещё в 2014 году, до сих пор не выполнены.

«Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения. Мы хотим обеспечить доступ Украины к своей государственной границе, это тоже часть минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов. Мы этого еще не добились, но это не означает, что мы можем забыть о существующем соглашении и перейти к заключению нового. Проблема не в соглашении, а в выполнении его положений, — ответила Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры России и Германии выразили свою приверженность Минским соглашениям и их безальтернативности для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва со своей стороны сделала все возможное для того, чтобы Минские соглашения были выполнены. Он подчеркнул, что Донецкая и Луганская Народные Республики также готовы выполнить свою часть соглашений, но препятствием на пути мирного урегулирования являются украинские власти, которые совершенно не хотят выполнять Минские соглашения.

Также журналисты спросили Меркель о возможности замены Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине миротворческой миссией Организации Объединенных Наций.

Меркель заявила, что работа СММ ОБСЕ очень важна и миссия должна получать весомую поддержку. При этом она подчеркнула, что не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы.