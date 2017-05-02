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Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»

Политика

Суд обязал власти предпринять «все необходимые меры, в том числе военные» для защиты «территориальной целостности»

Российские миротворцы в ПМР
Иллюстрация: Topwar.ru
Российские миротворцы в ПМР

Кишинёв, 2 мая 2017, 18:50 — REGNUM  Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным нахождение на территории республики иностранных военных баз или воинских контингентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, рассмотрев запрос группы депутатов-либералов, КС постановил, что это противоречит конституционному нейтральному статусу страны.

«Военная оккупация части территории РМ в момент провозглашения нейтралитета и в условиях отсутствия международного признания и гарантии этого статуса не влияет на действительность конституционных положений о нейтралитете», — отмечается в решении КС.

Суд также постановил в этом контексте, что власти Молдавии «обязаны предпринимать все необходимые меры, в том числе военные, для защиты независимости, территориальной целостности и государственной безопасности».

КС также решил, что участие в международных военных миссиях не идет вразрез с нейтралитетом Молдавии.

Напомним, в мае 2014 года группа депутатов-либералов обратилась в КС с запросом о возможности присоединения страны к НАТО в условиях провозглашенного в конституции нейтралитета, который, по словам авторов обращения, «не работает» из-за присутствия российских войск в Приднестровской Молдавской Республике.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая партия Молдавии хочет отменить "нейтралитет" страны через Конституционный суд

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