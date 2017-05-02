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La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»

Политика

Испанская La Vanguardia уверена, что встреча глав России и Германии в Сочи не принесет Западу положительных эмоций из-за твердой позиции лидера РФ

Мадрид, 2 мая 2017, 18:44 — REGNUM  «Владимир Путин и Ангела Меркель встретятся 2 мая в Сочи. Это будет первая двусторонняя встреча двух лидеров за время, прошедшее с начала украинского кризиса, которому, как предполагается, лидеры двух государств уделят большую часть своего переговорного времени. Обсудят они также гражданскую войну в Сирии и отношения между Германией и Россией», — отмечает издание.

«Меркель едет в Сочи в поисках возможностей сотрудничества с Россией в поисках конструктивных решений международных проблем. Однако большинство экспертов сомневаются, что на этой встрече будет достигнут какой-то прорыв в российско-германских отношениях: позиция Путина по всем упомянутым выше вопросам за три прошедших года изменений не претерпела: Москва по-прежнему считает Крым законно присоединенной территорией и решительно настаивает на том, что Россия не является стороной конфликта на Украине, а значит, и находится вне споров об урегулировании», — резюмирует газета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , переговоры между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным проходят в преддверии G20, намеченном на 7—8 июля 2017 года в городе Гамбурге (Германия). Основные темы переговоров — ситуация на Украине, положение дел в Сирии, вопросы противодействия терроризму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи начались переговоры Путина и Меркель

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