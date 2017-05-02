Постпредам ООН рассказали об «оккупации» Грузии

Тбилиси, , 18:48 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 мая принял делегацию постоянных представителей разных стран в ООН, которые находятся в Грузии в рамках информационного тура.

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили ознакомил зарубежных дипломатов с протекающими в стране процессами, ситуацией на «оккупированных территориях» и действиями России в отношении этих «территорий». Президент поблагодарил послов за поддержку Грузии и подчеркнул, что политика непризнания Абхазии и Южной Осетии осуществляется успешно.

На встрече было отмечено, что число сторонников резолюции «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев», которую рассматривает и принимает Генассамблея ООН, неуклонно растет.

Делегацию постпредов ООН в этот же день принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства, основными темами этой встречи были приоритеты внешней политики Грузии, вопросы сотрудничества в ООН и проводимые в стране реформы.

Премьер также предоставил послам информацию о ситуации на «оккупированных территориях», а также ознакомил их с мирными инициативами своего правительства. Георгий Квирикашвили поблагодарил делегацию ООН за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Встреча с делегацией ООН состоялась и в МИД Грузии, где зарубежных дипломатов принимал первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани.

Постпреды разных стран в ООН прибыли с визитом в Грузию 30 апреля и пробудут здесь до 6 мая. Цель их визита — ознакомление с культурой Грузии, проведенными правительством реформами и экономическими возможностями страны. Делегация ООН уже побывала в Батуми, где провела встречи с представителями правительства Аджарской автономной республики, а также посетила Агентство обслуживания МВД и пограничный КПП в Сарпи, на границе с Турцией.