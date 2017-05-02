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Владимир Путин уволил прокурора Костромской области

Политика

Ему на смену придет Владимир Тюльков из Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Кострома, 2 мая 2017, 18:11 — REGNUM  Прокурор Костромской области Юрий Рыжков освобожден указом президента России Владимира Путина 1 мая 2017 года, об этом сообщается на портале правовой информации.

Помимо Рыжкова в список отставников вошли: замглавы МЧС России Владимир Артамонов, замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС генерал-майор Сергей Воронцов, региональные главы следственных управлений и другие высокопоставленные чиновники.

Основным претендентом на пост прокурора Костромской области является Владимир Тюльков — государственный советник юстиции 2 класса, занимающий должность Московского межрегионального транспортного прокурора с 2007 года. Данную кандидатуру, предложенную генпрокурором Юрием Чайкой, Костромская областная дума согласовала единогласно.

Напомним, что это не единственная ротация в силовых ведомствах региона. На должность Костромского транспортного прокурора 21 апреля 2017 года назначен советник юстиции Павел Макаров — ранее служивший Вологодским транспортным прокурором Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, что Юрий Рыжков отработал в Костромской области 2 срока. Его полномочия истекали в июне текущего года.

По словам уже бывшего главы надзорного ведомства области, «Чаще всего костромичи обращаются с жалобами на нарушения трудового законодательства, в сфере ЖКХ, законодательства об исполнительном производстве, жалуются на нарушения прав несовершеннолетних».

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