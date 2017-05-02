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Минюст России отказался допросить Горбачёва

Политика

На допросе настаивала Литва

Михаил Горбачев
Вени Марковски
Михаил Горбачев

Вильнюс, 2 мая 2017, 18:08 — REGNUM  Вильнюсский окружной суд сегодня, 2 мая, получил сообщение от министерства юстиции Литвы о том, что министерство юстиции России отказалось оказывать правовую помощь и вручать документы экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, которого в Литве хотели допросить о событиях 13 января 1991 года, сообщили ИА REGNUM в суде.

Просьба отклонена по 18 статье соглашения Литвы и России о правовой помощи и правовых отношениях (в гражданских, семейных и уголовных делах). Эта статья предусматривает, что правовая помощь не оказывается, если это может навредить суверенитету стороны, которой представляется просьба, или если просьба противоречит основным принципам законов стороны.

25 ноября 2016 года компетентному учреждению России была отправлена просьба помочь с вручением Горбачеву документа, то есть повестки в суд для свидетельствования по делу январских событий 1991 года.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Считается, что все погибшие — от рук псковских десантников. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.

Напомним также, Литва уже арестовала и удерживает под стражей одного гражданина России, который обвиняется в деле о 13 января 1991 года. Полковник запаса Юрий Мель, страдающий тяжелой формой диабета, был задержан 12 марта 2014 года на литовском погранпереходе при возвращении в Россию. 47-летнего калининградца обвиняют в том, что он (в ту пору 22-летний лейтенант) участвовал в штурме Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Всего в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе 69 подозреваемых. Все они граждане России, Белоруссии и Украины и будут судимы заочно.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва собралась допросить Горбачева в деле о 13 января

Читайте развитие сюжета: Литовский суд объяснил, как собирается допросить Горбачева

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