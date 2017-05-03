Самый русский из турецких городов

Карс, Турция, , 03:03 — REGNUM На северо-востоке Турции, в регионе Карс стоит бывшая охотничья резиденция российского императора Николая II. Это здание теперь планируется отреставрировать и сделать гостиницей, чтобы привлечь в регион больше российских туристов. Этого хотят местные жители, да и россиянам могло бы оказаться интересным увидеть часть истории родной страны на турецкой земле. О резиденции императора в Карсе рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Охотничья резиденция Николая II была построена в 1900—1902 годах (есть версия, что на несколько лет раньше), поблизости от военного городка. Конечно же, не может не вызывать вопросов, зачем императору понадобилось охотиться за тысячи километров от дома, к тому же под боком у границы с Османской империей (что могло быть опасно для его жизни). Поэтому логично предположить, что цель этого строительства была иной. Какой же?

По одной из версий, некий лекарь посоветовал царской семье вывезти в Карс больного гемофилией наследника, чтобы тамошние дервиши помогли в его исцелении. Есть мнение, что впоследствии наследника вывозили в Карс на лечение. Однако построена резиденция ради цесаревича Алексея быть не могла, потому что он родился через несколько лет после ее возведения. Зато доподлинно известно другое.

Что именно — читайте в статье: Тайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе

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