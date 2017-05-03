«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?

Берлин, , 02:02 — REGNUM Вспоминая годовщину штурма рейхстага, редактор ИА REGNUM Андрей Выползов, чей дед брал Берлин, рассказывает историю этих дней по надписям, которые оставили советские воины на стенах здания.

Среди них есть самые разные слова — от забавных до нецензурных, от вызывающих до романтических. Так, один из бойцов отмечает: «Осмотрели развалины Берлина, остались весьма довольны», другой рисует сердце с двумя именами и подписью «Мои мечты сбылись», третий спрашивает: «Почему в главной фашисткой конторе такой беспорядок?»

Несмотря на несколько реконструкций, которые перенес рейхстаг, эти надписи сохранились, а так как они обработаны специальным раствором, то сохранятся до тех пор, пока стоит само здание.

Интересен был выбор рейхстага как места для водружения Знамени Победы. Этот выбор пытались дискредитировать, уверяя, что Сталин выбрал для взятия именно здание парламента «просто так», а само здание не несло никакого значения. Правда в том, что во время Второй мировой рейхстаг на самом деле был почти заброшен, и все же сам приход Гитлера к власти стойко ассоциировался именно с рейхстагом. Поэтому символизм взятия рейхстага заключался в том, что откуда пошла в мир коричневая чума, там она и завершится.

О нескольких тысячах подписей, которые оставили на стенах символа нацисткой власти воины-победители, читайте в статье: Рейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю

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