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Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком

Политика

По совету спецслужб правительство Латвии решило не поддерживать участие Вентспилского порта в строительстве газопровода «Северный поток – 2»

Анорексия
Иллюстрация: Wp.libertatea.ro
Анорексия

Рига, 3 мая 2017, 01:01 — REGNUM  Правительство Латвии решило не оказывать поддержку строительству газопровода «Северный поток — 2». Ранее предполагалось участие Вентспилсского порта в строительстве этого газопровода, но руководство государства отказалось от этой идеи, сулящей, между прочим, инвестиции и щедрые подарки. Почему Рига решилась на такой шаг, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Евгений Осипов.

Участие в проекте для Латвии было экономически выгодно, но денежные бенефиции встретили на своем пути серьезную преграду. Имя этой преграды мы все знаем, это — российская угроза. Мифическое существо, обитающее в недрах американской, польской и украинской пропаганды, заставило власти Латвии отказаться от очевидных финансовых и инфраструктурных выгод в пользу наращивания его же мифического потенциала. Во всяком случае, более развернутого объяснения руководство государство не дало.

Известно, что на решение правительства повлияли рекомендации спецслужб и доклад Министерства обороны. Но когда глава латвийского МИД, вроде бы должны быть здравомыслящим человеком, говорит, что строительство «СП — 2» на территории Латвии может стать прикрытием для деятельности российских спецслужб, что в свою очередь помешает латвийским планам в сфере обороны, остается только удивляться.

О конспирологии как официальной точке зрения читайте в статье: Латвия назло России отказалась от инвестиций

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