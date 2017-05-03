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В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации

Политика

Комиссия США по международной религиозной свободе рассмотрела «зло» в Москве

Факел Свободы может не только освещать путь, но и поджигать
William Warby
Факел Свободы может не только освещать путь, но и поджигать

Вашингтон, 3 мая 2017, 01:10 — REGNUM  В чем только не обвиняла Россию западная пропаганда, но на этот раз обвинения превзошли все мыслимые пределы бредовости. Эти обвинения, помноженные на откровенные фейки, к тому же исходят не от какого-нибудь отдельного СМИ или даже политика, а от целой рекомендации. С подробностями — обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Итак, на этот раз Россию утвердили в качестве «страны, вызывающей особое беспокойство» за бесцеремонное подавление свободы вероисповедания. Причем веру Россия подавляет, по заявлению Комиссии США по международной религиозной свободе, даже в других государствах. Собственными законами. Спрашивается, каким образом российские законы могут запретить какую-либо религию в другой стране? По мнению USCIRF, могут.

В качестве примера приводится не только «оккупированный Крым», где посмели подавить не что иное, как «духовную жизнь крымско-татарского меньшинства», но и даже «оккупированные Россией парагосударства в Восточной Украине». Ставится на вид закрытие секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обвинения невинных мусульман в терроризме и экстремизме.

Мало того, Комиссия требует принудить Москву (сперва по-хорошему, а потом и санкциями) к ряду действий. В том числе: отменить запрет Меджлиса крымских татар (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не использовать закон об иностранных агентах для ограничения религиозной деятельности, всячески повысить уровень толерантности в обществе. Религиозные меньшинства на «оккупированных территориях Крыма и Донбасса» — перестать преследовать. И обеспечить допфинансирование радиостанциям «Голос Америки» и «Радио Свобода».

Все это было бы смешно, когда бы не исходило от серьезной организации, дающей рекомендации президенту США.

Читайте о мнениях и методах USCIRF в отношении РФ: Трампу предлагают объявить новый крестовый поход против России

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