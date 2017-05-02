Повышение статуса депутата ГД поможет отстаивать интересы жителей округа

Москва, , 17:39 — REGNUM Законопроект о повышении статуса депутатов Госдумы поможет более эффективно отстаивать интересы жителей округа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам, комментируя внесенный законопроект.

«Нам надо делать все для повышения эффективности представительских функций Государственной думы. В этой связи нам важно, чтобы депутат, по итогам приема граждан, встреч с людьми имел возможность обратиться к представителям исполнительной власти, обсудить решение вопросов, которые волнуют людей. Это поможет более эффективно отстаивать интересы жителей округа», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение статуса члена Федерального Собрания РФ при их взаимодействии с должностными лицами федеральных органов госвласти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти. Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий.