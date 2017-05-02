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Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические дела других стран

Политика

И другим не советует

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2017, 17:41 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, но постоянно испытывает на себе попытки других стран вмешаться в российские внутриполитические процессы. Такое заявление Путин сделал сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и в политические процессы других стран. И нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь и во внутриполитическую жизнь России никто не вмешивался», — сказал российский лидер.

С сожалением Путин констатировал, что Россия наблюдает прямо противоположные вещи, так как на протяжении многих лет ряд иностранных государств предпринимает попытки влияния на внутриполитические процессы в России. «И через так называемые неправительственные организации, и напрямую», — пояснил президент России.

При этом Путин подчеркнул, что даже несмотря на то, что иностранные державы постоянно пытаются вмешаться в российские внутриполитические дела, Россия все равно не предпринимает подобных попыток.

«Понимаем, видя всю пагубность подобных усилий и тщетность подобных усилий, нам никогда и в голову не приходило вмешиваться в политические процессы других стран», — сказал российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес России о якобы вмешательстве во внутриполитические процессы в других странах вылились в настоящую истерику в ходе президентской кампании в США в 2016 года. Демократическая партия и её кандидат на пост президента экс-госсекретарь Хиллари Клинтон заявили, что республиканец Дональд Трамп является чуть ли не русским шпионом, а коварные русские хакеры взламывают сервера американских политических организаций и сливают компроматы в сеть, тем самым влияя на выборы.

Градус антироссийской истерики поднимался все выше по мере того, как становилось понятно, что никаких реальных доказательств российского вмешательства в выборы президента США просто нет.

Даже после победы Трампа на выборах президента демократы продолжили кампанию по его травле, и главным инструментом этой травли является обвинение в связях с Россией.

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