Авигдор Эскин, , 17:37 — REGNUM

Сегодня в Израиле празднуют шестьдесят девятую годовщину независимости. Как известно, Израиль возродился как суверенное государство 15 мая 1948 года или 5 ияра 5708 года. Традиционный библейский календарь «плавает» относительно гражданского, и так в этом году 5 ияра выпадает на 2 мая.

Шестьдесят девять лет — это исторический миг в сравнении с четырьмя тысячами еврейской истории, однако по значимости этот временной отрезок может сравниться с такими ярчайшими событиями прошлого, как исход из Египта. Пожалуй, пример Израиля может стать наиболее убедительной манифестацией теории Капицы об ускорении времени.

Если подойти к нашему посылу упрощенно, то можно отметить успехи Израиля в различных сферах. Когда молодая страна с населением в восемь миллионов выходит на второе место в мире по инновациям в сфере высоких технологий, это впечатляет. Удивило недавнее исследование, что Израиль вышел на третье место по экономической стабильности. И это невзирая на постоянную угрозу террора и пресловутую бюрократическую систему. К вышесказанному можно добавить и определение Израиля восьмой по силе и влиянию державой американским «US World Report». Если учесть, что Англия, Франция и Германия предваряют Израиль по причине американской политкорректности, то можно говорить о присутствии Израиля в первой пятерке. А если прибавить к этому слухи об израильском ядерном потенциале, то складывается нежданная и удивительная картина. И это при том, что территория еврейского государства беспрецедентно мизерна: она приближается к двадцати восьми тысячам квадратных километров, включая те земли, которые не признаются мировым сообществом частью Израиля.

Помнится, как премьер-министр Голда Меир любила шутить, что Моисей водил евреев по пустыне сорок лет и не придумал ничего лучшего, как привести их в единственную страну на Ближнем Востоке, где нет нефти. Но прошло сорок лет, и Израиль стал экспортером газа.

Помнится, как всего сорок лет назад многие считали Израиль временным явлением и не относились к его существованию всерьез. Даже проницательный итальянский философ Юлиус Эвола писал о второстепенности Израиля для евреев, которые якобы держат его «на всякий случай», но жить собираются в процветающих странах Запада. Сегодня более половины еврейского народа живет в Израиле.

Читавшим американского политолога и мыслителя Патрика Бьюкенена не могли не врезаться в память его слова приговора в адрес Израиля. Дескать, арабское окружение бесперемежно враждебно, да и демография не в пользу Израиля. Он рассказывает о том, как Президент Никсон ответил на вопрос о будущем еврейского государства. Никсон театрально выдвинул руку вперед и опустил вниз большой палец, подражая римскому жесту в знак поражения гладиатора. Бьюкенан пишет о «гибели Запада» и Израиля вместе с ним. Однако он не обратил внимания на то, что рождаемость у нас вдвое выше, чем в Иране. Да, да! Средняя рождаемость в цифрах — 3.5. Еврейская рождаемость в Израиле выше арабской сегодня. Видимо, президент Никсон наслушался тогда своего госсекретяря Киссинджера, отказывающегося по сей день смириться с успехами Израиля.

При прочтении израильской прессы и при знакомстве с борзописаниями израильских блогеров может создаться впечатление, что жизнь их терзает едва ли не пуще других. Разумеется, факт присутствия в сердце страны арабского населения, лидер коего Махмуд Аббас открыто приветствует «пролитие каждой капли крови в Иерусалиме» — это неиссякаемый источник напряжения. Территориальная мизерность — это тоже причина для постоянной тревоги, когда тебя окружают враждебно настроенные соседи. Отсюда и необходимость вовремя наносить превентивные удары и стремление вести войну на территории противника.

Тем не менее успехи Израиля выглядят впечатляюще ошеломляюще. Но наиболее фундаментальным его достижением за 69 лет существования является наглядная манифестация осуществления слов библейских пророков. Для ищущих в Библии Божественное провидение и Высший свет такое утверждение является первозначным. Но и для всех, кто просто исследует историю развития человечества и признает влияние Библии как основополагающего источника мысли и вдохновенья, сам факт наличия несметного множества пророчеств об изгнании Израиля и о рассеянии на все четыре стороны, а затем — возвращения — это важнейшее культурологическое и историософическое явление. Это также полная победа вернувшихся во многовековых теологических спорах.

Выходит, что рассеяние и возвращение Израиля — важнейший постулат мировой культуры, который был претворен в жизнь. Духовная и интеллектуальная значимость его требует отдельного фундаментального исследования. А на уровне поверхностного и внешнего отметим только, что близок день, когда все еврейское население мира будет только в Израиле.

Все это возвращает к вопросам о ближневосточной политике России. Пришло время задаться вопросами: что выиграл СССР от безоговорочной поддержки арабов на протяжении более тридцати лет? Какую льготу мы видим для Москвы вследствие вложения в арабский мир пары сотен миллиардов долларов?

Впрочем, сегодня вопрос не стоит так остро: Россия может развивать отношения с Израилем и с мусульманским миром одновременно. Более того, Россия может извлечь для себя немало пользы, если выступит в роли миротворца и поможет разрешить конфликт между Израилем и Ираном, например.

Через три недели в Израиле будут праздновать пятидесятилетие победы в Шестидневной войне, а через год — семидесятилетие. И никто уже не сомневается в том, что Израиль будет праздновать этот день до самого конца дней.