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Путин: Судьбу Асада решат сирийцы

Политика

Сирийский конфликт далек от урегулирования

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2017, 17:49 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ремарку, с которой к федеральному канцлеру Германии Ангелел Меркель обратилась германская журналистка. Эпизод произошел сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам переговоров глав России и Германии.

Германская журналистка посетовала, что российский лидер «имеет большее влияние на президента Сирии Башара Асада, чем официальный Берлин».

Путин с таким заявлением не согласился. Он подчеркнул, что самое большое влияние на Асада имеет только сирийский народ.

«Самое большое влияние на президента Асада имеет сирийский народ. Он, очевидно, раздроблен, внутри сирийского общества наблюдаются большие проблемы, а наша задача состоит в том, чтобы создать условия для его объединения, для прекращения боевых действий и для политического взаимодействия всех противоборствующих сил», — указал президент Путин

В свою очередь Ангела Меркель поддержала усилия по установлению режима перемирия в Сирийской Арабской Республике и заявила, что Германия готова ещё теснее сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом.

«Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать», — сказала Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с самого начала войны в Сирии в 2011 году Запад неуклонно твердит, что Асад должен уйти. На протяжении нескольких лет это был краеугольный камень в подходе США и Евросоюза к сирийскому урегулированию. Запад не соглашался начать какие-либо мирные переговоры до тех пор, пока Асад не уйдет с поста президента.

Даже приход к власти в США Дональда Трампа не изменил ситуацию. Поначалу Трамп и его команда заявили, что им не принципиально, кто находится у власти в Сирии и пусть судьбу Асада решают сирийцы. Однако после инцидента с химическим оружием в сирийском населенном пункте Хан-Шейхун администрация Трампа вернулась на позиции предыдущей администрации Барака Обамы: Асад должен уйти.

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