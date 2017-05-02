Вторник, 2 Мая 2017 года
18:55:10 МСК

НПО оценила работу конституционной комиссии Грузии

Политика

С самого начала создания комиссии, по мнению представителей НПО, четко был виден интерес правящей партии к изменению существующей системы выборов парламента

Тбилиси, 2 мая 2017, 17:29 — REGNUM  Деятельность государственной конституционной комиссии заслужила неоднозначную оценку у экспертов неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия». В специальном отчете, который НПО представила 2 мая, отмечены как позитивные, так и негативные стороны работы комиссии и предложенного ею законопроекта конституционных изменений.

Прежде всего неправительственную организацию не удовлетворили сроки работы комиссии. «Несмотря на достаточно интенсивную работу государственной конституционной комиссии, 4 месяцев было недостаточно для разработки фундаментальных конституционных изменений, тем более, что необходимости их срочного осуществления нет», — сказано в оценочном отчете.

НПО подчеркивает, что в состоящей из 78 членов комиссии подавляющее большинство составляли представители правящей партии и правительственных структур, что могло оказать (и оказало) решающее влияние на окончательное решение комиссии.

Негативно оценивается и отказ администрации президента от участия в работе комиссии, а также тот факт, что в ней не были представлены специалисты целого ряда отраслей и направлений.

С самого начала работы комиссии, по оценке авторов отчета, был четко виден интерес правящей партии к изменению существующей системы выборов парламента, изменению порядка выборов президента и внесению в Конституцию записи о понятии семьи и брака.

«По остальным вопросам правящая партия была готова к сотрудничеству, но по этим трем вопросам мнения общественных организаций и оппозиционных партий она не учла», — констатировали эксперты НПО.

Читайте также: Оппозиция и НПО Грузии ополчились против правительства Грузии

В отчете также говорится, что из-за расхождений по самым стратегически важным вопросам (порядок выборов парламента, президента и некоторые другие вопросы) окончательный проект конституционных изменений не поддержало большинство неправительственных организаций и народный защитник Грузии.

Правда, были в проекте Конституции и те положения, которые авторы отчета оценили позитивно. Это прежде всего запись в переходящие положения Конституции внешнеполитического курса на интеграцию с европейскими и евроатлантическими структурами. Это отражение в проекте Конституции понятия экономической свободы и оставление в силе положения о введении новых налогов на основании референдума. Это запись об обязательстве премьер-министра выступать с ежегодными отчетами в парламенте. Позитивную оценку заслужил и ряд других положений конституционного проекта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конституционная реформа в Грузии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
Авигдор ЭскинИзраиль как манифест победы библейского пророчества
Тель-АвивИзраиль Российско-израильские отношения Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
ещё главное