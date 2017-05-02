Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»

Киев, , 18:11 — REGNUM Заявление украинской энергетической компании «Нафтогаз» о том, что после истечения контрактов с российским «Газпромом» в 2019 году цены на транзит голубого топлива будут значительно снижены — это популизм, который, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сегодня, 2 мая, в интервью ИА REGNUM заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач.

«Это, естественно, словесные интервенции, направленные на то, чтобы спасти тонущий корабль, который они довели до такого состояния, под названием украинская транзитная газотранспортная система. Ситуация, как я понимаю, уже стала критической», — сказал эксперт.

Дело в том, что ранее директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания снизит примерно на одну десятую цены на транзит газа. Это должно сделать украинскую газотранспортную систему намного дешевле «Северного потока — 2». По словам Витренко, тарифы на транзит будут снижены, если Киев получит гарантии, что ежегодный объем транзита голубого топлива через территорию страны будет достигать 110 млрд кубов. Также представитель «Нафтогаза» раскритиковал запланированное расширение газопровода «Северный поток», назвав его экономически неоправданным.

Гривач обратил внимание на то, что сейчас украинские газопроводы практически полностью выработали свои ресурсы. Так, один газопровод уже полностью исчерпал свои возможности, еще один находится на грани, третий придет к такому состоянию через два года. К 2020 году все они выработают свои технические ресурсы. Значит, всем этим газопроводам требуется тотальная реконструкции линейной части, и особенно, компрессорных станций. Последние, отмечает эксперт, и в рабочем состоянии поддерживались не очень хорошо, потому что качественное оборудование было закуплено в основном еще в советский период.

Украинской газотранспортной системе требуются масштабные инвестиции, но они не делались много лет. Недавно Украина переложила относительно небольшой участок магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» (МГ «УПУ»), по которому газ транспортируется в Европу, однако, как подчеркнул заместитель директора ФНЭБ по газовым вопросам, для этого властям пришлось приложить титанические усилия и воспользоваться кредитами европейских инвестиционных банков. Для того, чтобы восстановить всю газотранспортную систему, потребуются миллиарды долларов в зависимости от того, какой объем транзита нужно будет поддерживать после 2020 года.

«Это отразится все в реальных тарифах. Сейчас тарифы на украинский транзит считаются где-то обоснованными, где-то, может, даже чуть завышенными, потому что Украина получает серьезные прибыли от этого дела, при этом особенно не вкладывая ресурсы в поддержание системы. После 2020 года придется окупать эти инвестиции из тарифов. Они должны будут расти. Соответственно, это просто популизм в попытке надавить на европейцев, которые должны будут сказать, зачем строить «Северный поток-2», когда Украина собирается «надежно» транзитировать газ за меньшие деньги.

Но по всем расчетам даже при нынешней системе транспортировка газа в Северо-Западную Европу по «Северному потоку» обходится дешевле, а в Юго-Восточную Европу — сопоставимо при несопоставимых политических рисках, там их фактически нет. Балтийское море — очень надежный транзитер, оно не будет поднимать мятеж и какие-нибудь выступления националистов, которые подорвут опоры. Все-таки газовая инфраструктура весьма и весьма уязвима, в любой момент здесь могут быть самые неприятные сюрпризы, которые учитываются так или иначе», — обратил внимание аналитик.

ИА REGNUM сообщало о том, что несколькими днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что Россия может сохранить транзит газа через Украину в Европу даже после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Миллер обозначил готовность «Газпрома» вести переговоры по этому вопросу, однако подчеркнул, что речь идет о гораздо меньших объемах, чем прежде. После запуска нового газопровода может оставить примерно 15 млрд кубометров газа в год для стран, которые граничат с Украиной.

Алексей Гривач отметил, что на этом фоне заявление представителей «Нафтогаза» очень приятно. «Газпром», наверняка, с удовольствием пойдет на переговоры.

«Но я уверен, что как только дело дойдет до конкретного разговора о продлении контракта, тут же выяснится, что все неправильно поняли, и для «Газпрома» специальная цена, которая в десять раз выше», — заключил эксперт по газовым вопросам ФНЭБ.

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