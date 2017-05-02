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Ярославский губернатор не отчитался перед областной думой

Политика

Впервые за много лет

Дмитрий Миронов
Иллюстрация: Yarregion.ru
Дмитрий Миронов

Ярославль, 2 мая 2017, 16:57 — REGNUM  Врио губернатора Ярославской области не стал отчитываться перед депутатами Ярославской областной думы за работу регионального правительства в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

Необходимость отчета перед депутатами заксобрания записана в статье 40 Устава Ярославской области, подпункт 4 пункта 1 которой гласит: «губернатор… представляет в Ярославскую областную Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Ярославской области, в том числе по вопросам, поставленным Ярославской областной Думой».

Порядок отчета перед депутатами зафиксирован в регламенте Ярославской областной думы (статья 234), согласно ему, дума заслушивает отчет губернатора в срок до 1 мая. До сих пор ни один из губернаторов (Анатолий Лисицын, Сергей Вахруков, Сергей Ястребов) ни разу не пропускал отчет перед думой.

По сведениям источника ИА REGNUM, руководство Яроблдумы вело переговоры с аппаратом врио губернатора Дмитрия Миронова о ежегодном отчете, однако они завершились безрезультатно. При этом какой-либо реагировать на игнорирование депутатов облдума не планирует. Сам врио губернатора практически не посещает заседания заксобрания.

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