Ярославский губернатор не отчитался перед областной думой

Ярославль, , 16:57 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области не стал отчитываться перед депутатами Ярославской областной думы за работу регионального правительства в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Ярославской областной думе.

Необходимость отчета перед депутатами заксобрания записана в статье 40 Устава Ярославской области, подпункт 4 пункта 1 которой гласит: «губернатор… представляет в Ярославскую областную Думу ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Ярославской области, в том числе по вопросам, поставленным Ярославской областной Думой».

Порядок отчета перед депутатами зафиксирован в регламенте Ярославской областной думы (статья 234), согласно ему, дума заслушивает отчет губернатора в срок до 1 мая. До сих пор ни один из губернаторов (Анатолий Лисицын, Сергей Вахруков, Сергей Ястребов) ни разу не пропускал отчет перед думой.

По сведениям источника ИА REGNUM, руководство Яроблдумы вело переговоры с аппаратом врио губернатора Дмитрия Миронова о ежегодном отчете, однако они завершились безрезультатно. При этом какой-либо реагировать на игнорирование депутатов облдума не планирует. Сам врио губернатора практически не посещает заседания заксобрания.