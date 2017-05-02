«Развлечением» министр торговли подставил Дональда Трампа — Клинцевич

Москва, , 16:53 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс, назвав ракетный удар по Сирии развлечением после ужина, серьезно подставил президента США Дональда Трампа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Министр торговли США Уилбур Росс, назвав ракетный удар по Сирии развлечением после ужина, серьезно подставил своего президента. И сказанное, на мой взгляд, не является оговоркой данного конкретного чиновника, демонстрирующей своеобразия только его мировосприятия», — отмечает сенатор.

Создается впечатление, что многие члены команды Дональда Трампа не совсем понимают, какой колоссальный груз ответственности лежит на их плечах, говорит парламентарий.

«Путать реальную политику, за которой стоят миллионы человеческих жизней, с настольной игрой в солдатиков, — верх непрофессионализма и моральной ущербности», — сказал Клинцевич.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по сирийскому аэродрому «развлечением после ужина» президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшегося в поместье «Мар-а-Лаго» во Флориде 7 апреля. Выступая на международной конференции экономического Института Майкла Милкена в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), глава ведомства также сказал, что за такое «развлечение» Трампу «даже не пришлось ничего платить».

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