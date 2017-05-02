Путин настаивает на тщательном расследовании химатаки в Хан-Шейхуне

Сочи, Краснодарский край, , 16:48 — REGNUM Провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне (Сирия) призвал президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев (в результате инцидента с химоружием в Идлибе) нужно, безусловно, найти и наказать», — заявил Путин.

При этом, по мнению главы государства, сделано это может быть только в результате «тщательного и беспристрастного расследования».

Путин еще раз подчеркнул, что решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН — такова убежденность и Меркель.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля 2017 года.