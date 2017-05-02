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«Мы закладываем краеугольный камень независимой Гренландии»

Политика

Дания постепенно теряет заморские владения

Флаг Гренландии
Иллюстрация: Pixabay.com
Флаг Гренландии

Копенгаген, 2 мая 2017, 17:39 — REGNUM  В Гренландии, автономной территории королевства Дания, сформирована комиссия, которая займется подготовкой проектов Конституции для острова. Об этом сообщает гренландское издание The Arctic Journal.

В конституционную комиссию вошли семь членов — по одному представителю от каждой партии национальной ассамблеи. На данный момент участие подтвердили шесть сторон: в партии Demokraatit заявили, что не присоединятся к работе, пока полномочия комиссии не будут четко определены. К работе комиссии будут привлечены также эксперты и представители властей Дании.

Как сообщается, в течение трех лет комиссии предстоит работать фактически над проектами двух Конституций: одна будет применяться, пока Гренландия является автономной территорией, другая вступит в силу после того, как остров выйдет из состава королевства. Напомним, законодательство королевства позволяет автономным территориям иметь собственную Конституцию, однако она не должна противоречить главному документу всего королевства. Проект документа должен быть утвержден министерством юстиции Дании. Что касается второй Конституции, то ее создание стало возможным благодаря договоренностям Нуука и Копенгагена 2009 года. По соглашению о самоопределении, автономия может просить о расширении полномочий или объявить о независимости, когда сочтет это целесообразным.

Для проекта второй Конституции комиссии предстоит также разработать принципы внешней политики острова, в числе которых возможность заключать торговые соглашения или образовывать с той или иной страной федерацию.

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«Мы закладываем краеугольный камень независимой Гренландии наших детей и наших внуков», — заявила министр независимости Гренландии Сука К. Фредериксен, комментируя создание конституционной комиссии. По ее мнению, работа органа создаст на острове дискуссию о том, когда Гренландия будет готова заявить о независимости.

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Отметим, Гренландия не единственная датская автономия, которая стремится к независимости и законодательно расширяет свои права. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля 2018 года на Фарерских островах пойдет референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию. В документе предлагают зафиксировать положение о том, что фарерцы — это нация, а также закрепить основные права и обязанности народа, в том числе право на самоопределение. В документе также будет прописана необходимость проведения референдумов по вопросам, касающимся независимости автономии либо более тесной интеграции с Данией, а также присоединения к международным организациям, в частности к Европейскому союзу.

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