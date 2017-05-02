Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин

Сочи, Краснодарский край, , 16:43 — REGNUM Мировое сообщество не имеет права забывать о событиях в Одессе, когда украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права забывать об этом, не допускать повторений подобных варварских преступлений в будущем», — сказал Путин.

Президент также напомнил о подрыве автомобиля миссии ОБСЕ.

Глав государства считает, что необходимо беспристрастно разобраться с тем, что случилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года украинские радикалы из «Самообороны Майдана» устроили в Одессе провокацию. Боевики Майдана, переодетые в активистов «Антимайдана», напали на стражей порядка и на демонстрацию сторонников Евромайдана. Начались столкновения, которые спровоцировали сторонников Евромайдана атаковать настоящий лагерь «Антимайдана», расположенный у Дома профсоюзов.

Боевики Майдана сожгли палаточный лагерь «Антимайдана» и загнали людей в Дом профсоюзов, а затем подожгли его. Ни милиция, ни пожарные на место трагедии так и не прибыли.

Только по официальным данным в результате этой расправы над протестующими мирными жителями погибли 48 человек, более 200 получили ранения. По данным родственников погибших, жертв намного больше.

Украинские власти так и не провели расследования этого преступления. Виновные наказаны не были.

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