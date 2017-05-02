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Путин: Серьёзную озабоченность вызывает ситуация на Украине

Политика

Минские соглашения не выполняются

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2017, 16:56 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине вызывает серьезную озабоченность. Такое заявление Путин сделал сегодня, 2 мая, на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин подчеркнул, что Россия и Германия выступают за неукоснительное выполнение Минских соглашений, и будут настаивать на этом и дальше.

В этой связи встречи в «нормандском формате» будут продолжаться, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта.

Также российский лидер отметил, что в числе важных и первоочередных задач в деле выполнения Минских соглашений является соблюдение режима прекращения огня и разведение воюющих сторон.

«Согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый статус регионов и на этой основе провести там выборы», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы ситуация в Донбассе изменялась только к худшему. Украинские силы не прекращают попыток силового решения конфликта, а власти Украины не собираются выполнять Минские соглашения.

В конце марта 2017 года Контактной группе по Украине удалось достичь договоренности о введении режима прекращения огня с 1 апреля. Президент Украины Петр Порошенко во всеуслышание заявил, что отдал приказ Генеральному штабу ВСУ и министерству обороны Украины соблюдать режим прекращения огня. Однако ничего подобного не произошло. ВСУ весь апрель 2017 года каждый день производили обстрелы территорий Донецкой и Луганской Народных Республик.

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