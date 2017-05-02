Госдума может увеличить срок давности привлечения к ответственности

Москва, , 16:28 — REGNUM Законопроект, предполагающий увеличение срока давности привлечения к административной ответственности, внесло в Госдуму заксобрание Карелии, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Постановление по делу об административном правонарушении должно быть вынесено уполномоченным должностным лицом до истечения трех месяцев со дня совершения административного правонарушения (действует — двух месяцев).

Установленного в настоящее время периода времени нередко недостаточно для того, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности по выявленному факту совершения административного право¬ нарушения, поскольку необходимые по закону процессуальные действия требуют значительных временных затрат, отмечают авторы.

На практике нередки случаи, при которых в связи с истечением двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности административные комиссии вынуждены принимать решения о прекращении производства по делам об административных правонарушениях, указали парламентарии. «В результате — нарушитель получает возможность избежать административного наказания на вполне законных основаниях, что влечет нарушение одного из важнейших принципов юридической ответственности — принципа неотвратимости наказания за совершенное правонарушение», — обеспокоены депутаты.