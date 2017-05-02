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Эрдоган вернулся в свою партию

Политика

Конституционная реформа позволила ему это сделать

Анкара, 2 мая 2017, 16:28 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган восстановил свое членство в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) после 33 месяцев беспартийного статуса. Об этом сегодня, 2 мая, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что церемония принятия президента Эрдогана в ряды ПСР прошла сегодня в штаб-квартире политической организации в Анкаре. Эрдоган смог вернуться в свою партию после того, как 16 апреля на референдуме были приняты поправки в турецкую конституцию.

Ранее конституция Турции не позволяла президенту сохранять членство в политической партии. Президент после избрания должен был покидать свою партию, чтобы быть не предвзятым и исключить любые подозрения в близости к какой-либо политической силе в стране.

Премьер-министр Турции и председатель ПСР Бинали Йылдырым заявил, что вскоре состоится внеочередной конгресс ПСР, на котором будет проведено голосование по вопросу передачи президенту Эрдогану поста председателя правящей партии.

«Это исторический момент для Турции и нашей демократии. Окончательно заканчивается период двоевластия. На нашем съезде 21 мая мы выдвинем кандидатуру президента на пост главы ПСР. Конечно, итоговое решение примут делегаты», — сказал Йылдырым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган, который является сооснователем ПСР, был вынужден уйти из своей партии, когда стал президентом Турции. Своего политического влияния на принятие основных политических решений в стране он не потерял, хотя и занимал чисто декоративный пост президента.

Теперь после конституционной реформы, пост президента становится ключевым в Турции. Страна превращается в суперпрезидентскую республику. Окончательно все пункты конституционной реформы вступят в силу после выборов в ноябре 2019 года. Эрдоган сможет находится у власти до 2029 года.

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