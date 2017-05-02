Минобороны Черногории рассказало о стоимости членства в НАТО

Подгорица, , 16:12 — REGNUM Размер членского взноса Черногории в НАТО будет составлять около 450 тысяч евро в год. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой министерства обороны Черногории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Финансовые обязательства Черногории перед НАТО в виде членских взносов на ежегодной основе составят около 450 тысяч евро, то есть 0,027% от общего годового бюджета альянса. Это единственные средства, которые Черногория обязана выделять на нужды НАТО», — говорится в сообщении.

Таким образом, как уточняется, членство в Североатлантическом альянсе будет стоить каждому гражданину Черногории 0,72 евро в год.

«Очевидно, что указанная сумма членского взноса в НАТО в полной мере приемлема и реалистична, тем более что речь идет об инвестиции в будущее нашей страны во многих аспектах, наиболее важные из которых — безопасность и экономика», — заявляют в ведомстве.

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Общий оборонный бюджет Черногории на 2017 год составляет 45 млн евро. Сообщается, что довести уровень затрат на военные нужды до 2% ВВП в соответствии с требованиям НАТО республика намеревается к 2024 году.

Комментарий Минобороны Черногории последовал после высказываний оппозиционного депутата Милана Княжевича, который днём ранее заявил, что членство в НАТО будет обходиться стране в 70 млн евро в год (то есть 2% ВВП), и это станет пятой статьёй расходов бюджета после министерства образования, министерства финансов, министерства труда и социального обеспечения и министерства внутренних дел.

В ведомстве подчёркивают, что указанные средства «будут инвестироваться только в черногорскую систему обороны», а следовательно, депутат «вводит общественность в заблуждение, распространяя дезинформацию о членстве в НАТО».

Отметим, что численность вооружённых сил Черногории составляет всего порядка 2 тысяч человек, а общее население страны — около 620 тысяч человек.

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Напомним, 28 апреля парламент Черногории голосами правящей коалиции одобрил закон о вступлении страны в Североатлантический альянс. Голосование сопровождалось акцией протеста оппозиции и сожжением флага НАТО перед зданием скупщины в Цетине, где проходило заседание.

Демонстранты заявили о намерении продолжить акции протеста и добиваться отмены голосования в парламенте для проведения общенационального референдума по вопросу о членстве в военном блоке.

Полноправным членом альянса Черногория сможет стать после ратификации протокола о принятии страны в НАТО всеми 28 станами-членами объединения. На сегодняшний день документ осталось утвердить Испании и Нидерландам. Ожидается, что процедура принятия Черногории в НАТО будет окончательно завершена в течение месяца.

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