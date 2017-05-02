«Отчет подразделений министерств должен стать диалогом с депутатами»

Оренбург, , 16:02 — REGNUM Председатель комитета здравоохранения Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») отметила необходимость отчетов территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти перед местными парламентами. «Здесь важен конструктивный диалог. Подразделения получают директивы из центра, а работают-то они в регионах. Инициатива есть, надо ее пробовать, вносить коррективы. Важно, чтобы отчеты были не для галочки, а с пользой в будущем», — сказала депутат корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, внесенный в Госдуму.

Напомним, что в документе предлагается ввести отчеты территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти о своей работе. Руководители подразделений федеральных ведомств будут приглашаться депутатским корпусом на заседания и делать доклад, а также отвечать на вопросы о результатах деятельности руководимых ими органов.

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Татьяна Шукурова также отметила, что сейчас активно обсуждается и тема отчетов членов регионального правительства перед Заксобраниями по типу «правительственного часа». Доклады должны быть не по итогам года, как это практикуется сейчас, а в определенном формате, чтобы имелась возможность принимать решения в оперативном режиме.

«Такая работа обоснована и необходима. Депутаты и правительство должны вместе обозначить проблемные точки и найти решения по выходу из таких ситуаций. Но диалог должен быть конструктивный и доброжелательный», — подчеркнула парламентарий. По ее словам, некоторые депутаты пытаются внести артистизм и занимаются самопиаром, например, на отчетах министров по итогам года. Диалог, по мнению Шукуровой, приемлем как конструктивное обсуждение единомышленников с положительной перспективой, а не как инструмент для создания напряжения в обществе.