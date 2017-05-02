В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
Встреча проходит в резиденции президента Бочаров Ручей
Краснодар, 2 мая 2017, 15:53 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель начались в Сочи 2 мая, сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Большое спасибо, что Вы сочли возможным приехать к нам, проинформировать о том, как идет подготовка к «двадцатке» в Гамбурге», — сказал президент.
Встреча проходит в резиденции президента Бочаров Ручей на Черном море. Кроме президента, в переговорах участвуют со стороны России министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощники главы государства Владислав Сурков и Юрий Ушаков.
Со стороны Германии в переговорах участвуют пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт и советники канцлера: по вопросам финансовой и экономической политики — Ларс-Хендрик Реллер, по внешней политике и политике безопасности Германии — Кристоф Хойсген, по вопросам европейкой политики — Уве Корзепиус.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры проходят в преддверии G20, намеченном на 7—8 июля 2017 года в городе Гамбурге (Германия). Основные темы переговоров — ситуация на Украине, положение дел в Сирии, вопросы противодействия терроризму.
В плане двусторонних отношений, Меркель и Путин обсудят вопросы совместной энергетики, торговли, сферу взаимодействия в культуре.
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