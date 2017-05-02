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Ярославцев исключили из Союза десантников России

Политика

Конфликт имеет религиозный подтекст

Анатолий Каширин
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Анатолий Каширин

Ярославль, 2 мая 2017, 15:52 — REGNUM  Ярославское отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников», возглавляемое депутатом муниципалитета Ярославля, лидером фракции «Справедливая Россия» Анатолием Кашириным, исключено из всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России». Письмо об этом факте поступило в редакцию ИА REGNUM.

Как следует из письма председателя исполкома «СДР» Валерия Юрьева, которое он направил мэру Ярославля Владимиру Слепцову, руководство межрегиональной организации неоднократно дискредитировало «Союз десантников России», нарушало устав организации, игнорировало решение вышестоящих органов. 21 апреля межрегиональная общественная организация «Союз десантников» исключена из всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России». А вместе с ней и ярославское отделение.

Указать конкретные нарушения в исполкоме «Союза десантников России» корреспонденту ИА REGNUM оперативно не смогли. Анатолий Каширин выдвинул свою версию появления письма и действия коллег по десантному братству.

«В «Союз десантников России входят много организаций, но межрегиональный» Союз Десантников» составлял 90% численности «СДР». Нас решили исключить, скорее всего, и-за того, что мы поднимали вопросы о распределении финансирования. Почему огромные деньги, которые поступают в «СДР», оседают в Москве и не доходят до регионов? Но то, что нас исключили — это никак не поменяет нашей работы. Да, мы перестали входить в «СДР», но мы самостоятельная организация и продолжаем работать уже вне рамок «Союза десантников России», — сказал председатель ярославского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Анатолий Каширин.

Конфликт, по мнению Анатолия Каширина, начался в сентябре 2016 года. Тогда руководитель «Союза десантников России» написал письмо врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову, где просил разобраться с одним из членов ярославской организации, руководителем Ярославской ассоциации общественных, детских, молодежных военно-патриотических объединений «Патриот» Николаем Чупиным, который якобы занимаемся пропагандой религиозной организации «Церковь Божья». По словам Каширина, управления МВД и Минюста проверили деятельность Николая Чупина и нарушения законов не нашли.

Как считает Анатолий Каширин, исключение межрегиональный организации из «Союза десантников России» — следствие не только финансовых вопросов, которые задают регионы Москве, но и результат деятельности давнего оппонента Чупина Андрея Палачева.

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