В акции «Единой России» «Сады Победы» приняли участие 25 регионов

Москва, , 15:38 — REGNUM

По словам координатора партийного проекта «Единой России» «Дом садовода — опора семьи», председателя Союза садоводов России Олега Валенчука 25 регионов России присоединились к всероссийской акции партийного проекта «Сады Победы».

«Яблоневые сады и цветочные клумбы появятся на пришкольных участках, возле детских домов, больниц, на аллеях Славы в Крыму, Волгограде, Ульяновской, Пензенской, Челябинской, Самарской, Астраханской областях, Якутии и в других регионах», — отметил парламентарий.

«В этом году регионы серьезно подготовились к началу акции. В Севастополе, где «Сад Победы» появился одним из первых в России, местные эксперты готовят новые площадки, подбирают лучшие районированные саженцы. В Курской области в сквере имени 70-летия Великой Победы села Кокино будут высажены кусты сирени, выведенные селекционерами московского ботанического сада в честь поколения Победителей, а в Брянске сады из плодовых деревьев разобьют на территории общеобразовательных учреждений с участием школьников, депутатского корпуса Партии и ветеранов. Екатеринбург готовится торжественно заложить Сад Победы в Архиповском парке, уже приглашены труженики тыла, дети войны, школьники и студенты. Вместе они высадят яблоневые деревья и декоративные кустарники. Для всех регионов специалисты партпроекта из Кировской области в ближайшее время разошлют памятки с рекомендациями по уходу за «Садами Победы», — рассказал Олег Валенчук.

Он отметил, что праздник Великой Победы навечно останется символом национальной гордости, святой датой для каждой семьи.

«С каждой весной все дальше уходят от нас годы той страшной войны, однако слава нашей Великой Победы никогда не померкнет в нашей памяти. Надеюсь, что «Сады Победы» будут радовать жителей сел и городов, станут местом отдыха и общения, будут хранить память о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу», — отметил депутат.

Олег Валенчук напомнил, что два года назад акция «Сады Победы» была инициирована учениками школы села Селезениха Кирово-Чепецкого района (Кировская область) в честь 70-летия Великой Победы.

«Тогда ребята обратились ко всем российским школьникам с призывом высаживать яблони, чтобы увековечить подвиг дедов и прадедов. После того, как эту благородную инициативу поддержала «Единая Россия», движение приобрело всероссийский масштаб. Сады Победы разбиты в Москве, Севастополе, Волгограде, Ульяновске и многих других городах. В одной только Кировской области за два года было высажено более 7000 яблонь. В Севастополе к акции присоединились 35 школ, дети сажали деревца не только на пришкольных территориях, но и в городских скверах, у мемориалов и памятников», — добавил Олег Валенчук.