Законопроект Володина и Матвиенко говорит о слаженности работы ГД и СФ

Москва, , 15:29 — REGNUM Законопроект о повышении статуса парламентария, внесенный Госдуму спикерами палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко во вторник, 2 мая, говорит о слаженности работы Госдумы и Совфедом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Понятно, что повышение статуса депутата, направленное на первоочередное право приема у чиновников, необходимо для того, чтобы наши законодатели могли выполнять еще и представительскую функцию, то есть функцию представления и защиты интересов населения регионов, — отметил политолог, — Понятно, что на подобных приемах речь идет не о личных нуждах депутатов, а выполнении наказов избирателей, речь идет о решении проблем избирателей, о проблемах и вопросах, с которыми сталкиваются муниципальные образования, образования регионального уровня».

«Все это должно продемонстрировать в первую очередь, что наша законодательная власть является еще и властью представительной, что авторитет и влияние парламента растет, и что исполнительная власть должна относиться к депутатам как к людям, которые получили мандат доверия, реализовать который полноценно они могут только в сотрудничестве с исполнительной властью», — подчеркнул Константин Калачев.

Внесенный в Госдуму законопроект о первоочередном праве парламентариев на прием предполагает повышение статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной думы при взаимодействии с должностными лицами федеральных органов государственной власти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти.

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