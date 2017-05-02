Премьер-министр Чехии заявил о грядущей отставке правительство страны
Причины на данный момент не называются
Прага, 2 мая 2017, 15:20 — REGNUM
Глава правительства Чехии Богуслав Соботка заявил 2 мая, что его кабинет подаст в отставку в ближайшие дни, сообщает Associated Press.
Премьер-министр Соботка отметил, что на этой неделе он проведет встречу с президентом страны Милошем Земаном, на которой будет подтверждено решение об отставке правительства.
На данный момент причины ухода главы правительства Чехии не раскрываются.
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Отставки и назначения
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