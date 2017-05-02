Премьер-министр Чехии заявил о грядущей отставке правительство страны

Прага, , 15:20 — REGNUM

Глава правительства Чехии Богуслав Соботка заявил 2 мая, что его кабинет подаст в отставку в ближайшие дни, сообщает Associated Press.

Премьер-министр Соботка отметил, что на этой неделе он проведет встречу с президентом страны Милошем Земаном, на которой будет подтверждено решение об отставке правительства.

На данный момент причины ухода главы правительства Чехии не раскрываются.