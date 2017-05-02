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Из немецкого «Фейсбука» удалили открытку с калининградскими «Искандерами»

Политика

Администраторы группы в соцсети именуют российский эксклав не иначе как «Атлантида Восточной Германии»

Творчество немецкого блогера, удалённое с «Фейсбука»
Творчество немецкого блогера, удалённое с «Фейсбука»

Калининград, 2 мая 2017, 15:20 — REGNUM  Из немецкого сегмента «Фейсбука» был удален коллаж с изображением российских ракетных комплексов «Искандер» и девизом Grüsse aus Kaliningrad! («Привет из Калининграда!»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил автор коллажа, немецкий блогер Уве Нимайер, проживающий в Калининграде более 20 лет.

По его словам, он создал экспериментальную открытку (см. иллюстрацию), прочитав материал в ИА REGNUM о принципиальном обновлении сувенирной продукции Калининградской области в сторону акцента на русскую историю региона. В статье, в частности, было сказано, что хитом сувенирных продаж в дни чемпионата мира по футболу 2018 года могут стать «искандерики» с надписью Grüsse aus Kaliningrad на ракетном стволе.

«Я разместил открытку в немецкоязычной группе Ostpreussen («Восточная Пруссия»), однако она не провисела и дня, — рассказал Нимайер. — Сначала «добрый» администратор из Германии проинформировал меня, что пожаловался один читатель, попросив такие открытки больше не ставить. Через час уже другой администратор без предупреждения удалил фото. Ну что ж, не хотят смотреть на современную технику…».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что закрытая группа Ostpreussen администрируется из Германии и насчитывает более 3 тысяч пользователей. В описании страницы по-немецки сообщается, что группа предназначена — цитата — «для всех друзей Атлантиды Восточной Германии — Восточной Пруссии!»

Напомним, что в прошлом году «Фейсбук» удалил со страницы калининградского пользователя демотиватор, рассказывающий о Победе советского народа над фашистской Германией. На рисунке была изображена пряжка с армейского немецкого ремня с надписью «Gott mit uns» («Бог с нами»), а внизу дана подпись: «С ними был Бог, но победили советские атеисты». Редакция соцсети обвинила пользователя в нарушении норм сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: От статуэток Елизаветы до «Искандериков»: обновим сувенирный Калининград

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