HRW сообщила о «советском» происхождении «химической бомбы» в Сирии

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Авиабомба советского производства, предназначенная для проведения химических атак с применением зарина, могла быть использована армией Сирии в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Об этом сообщают правозащитники Human Rights Watch в докладе, обнародованном на официальном сайте организации.

Представители правозащитной организации считают, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун были найдены осколки советской авиабомбы ХБ-250.

«Фото и видео обломков авиабомбы, поразившей 4 апреля город Хан-Шейхун, отображают, что она сопоставима с характеристиками советских авиационных бомб, созданных специально для доставки зарина», — отмечается в докладе.

Так, сравнивая осколки из Идлиба с советской бомбой, эксперты отмечают «похожие зеленые полосы» и «крышку отверстия для заполнения отравляющим веществом». В организации уверены, что правильно идентифицировали использованную бомбу.

Более убедительных доказательств «использования советской бомбы» в Идлибе в докладе западных правозащитников не представлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагаемая химическая атака в городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля 2017 г. О ней сообщили иностранные СМИ, по их данным, жертвами инцидента стали около 100 человек.

Несмотря на то, что Организация по запрещению и уничтожению химоружия еще не начала расследование произошедшего в городе Хан-Шейхун, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.

В свою очередь, официальный Дамаск категорически отрицает подобные обвинения.

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