Вторник, 2 Мая 2017 года
15:54:18 МСК

HRW сообщила о «советском» происхождении «химической бомбы» в Сирии

Политика

Предполагаемая химическая атака в городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля 2017 г

Вашингтон, 2 мая 2017, 15:10 — REGNUM  Авиабомба советского производства, предназначенная для проведения химических атак с применением зарина, могла быть использована армией Сирии в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Об этом сообщают правозащитники Human Rights Watch в докладе, обнародованном на официальном сайте организации.

Представители правозащитной организации считают, что на месте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун были найдены осколки советской авиабомбы ХБ-250.

«Фото и видео обломков авиабомбы, поразившей 4 апреля город Хан-Шейхун, отображают, что она сопоставима с характеристиками советских авиационных бомб, созданных специально для доставки зарина», — отмечается в докладе.

Так, сравнивая осколки из Идлиба с советской бомбой, эксперты отмечают «похожие зеленые полосы» и «крышку отверстия для заполнения отравляющим веществом». В организации уверены, что правильно идентифицировали использованную бомбу.

Более убедительных доказательств «использования советской бомбы» в Идлибе в докладе западных правозащитников не представлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагаемая химическая атака в городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля 2017 г. О ней сообщили иностранные СМИ, по их данным, жертвами инцидента стали около 100 человек.

Несмотря на то, что Организация по запрещению и уничтожению химоружия еще не начала расследование произошедшего в городе Хан-Шейхун, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.

В свою очередь, официальный Дамаск категорически отрицает подобные обвинения.

Читайте также: МИД РФ: Доклад французских спецслужб о химатаке в Идлибе крайне сомнителен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное