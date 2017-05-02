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Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских

Политика

ВСУ сообщили о ранении четырех военнослужащих

Украинский танк ведёт обстрел
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинский танк ведёт обстрел

Киев, 2 мая 2017, 16:30 — REGNUM  Вчера, 1 мая, в Донбассе продолжались позиционные бои с применением артиллерии, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Наиболее напряженная военная обстановка сохраняется на Донецком и Горловском направлениях. Об этом 2 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба «АТО», передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, Вооруженные силы Украины 47 раз обстреляли позиции ДНР в 16 населенных пунктах.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В результате ведения боевых действий ранения получили трое мирных жителей. В Трудовском (под Донецком) под обстрел попала школа, пять домов получили повреждения; в пос. Зайцево (под Горловкой) пять домов получили повреждения; в с. Яковлевка Ясиноватского района сгорел один жилой дом.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили жилые дома в поселке Трудовские Петровского района Донецка: ул. Чехова, 21, ул. Черногорская, 34а, ул. Мамина-Сибиряка, 51, ул. Виктора Гюго, 22, ул. Каховская, 25. Также обстрелами ВСУ повреждена школа № 103… ранение получил Деркач Александр Николаевич 1965 года рождения. Мужчина получил ранение в области груди. На данный момент он находится в больнице. Кроме того, в населенном пункте Зайцево по ул. Рыбалко, 163 в результате прямого попадания снаряда ВСУ сгорел жилой дом, а по ул. Полетаева, 34 дом получили повреждения… По уточненным данным в результате обстрелов со стороны ВСУ в населенном пункте Зайцево повреждено еще три дома по ул. Рыбалко, 165, 220 и 242… В результате минометного обстрела со стороны ВСУ Яковлевки, по ул. Ясиноватская, 91 в результате прямого попадание снаряда в дом произошел пожар, от которого получил ожоги в ходе его тушения Сухов Игорь Анатольевич, 1972 года рождения… По ул. Ясиноватская получила осколочное ранение мирная жительница Лопатюк Светлана Сергеевна 1980 года рождения», — информирует пресс-служба военного ведомства ДНР.

При этом источник в НМ ДНР отметил, что накануне вечером украинские войска два раза вели огонь по контрольно-пропускному пункту «Майорск» на севере Горловки. «Вечером около 20:30 украинская сторона открыла огонь по КПП «Майорск». Около 21:30 обстрел контрольно-пропускного пункта повторился», — рассказал ДАН собеседник.

Согласно информации источника, огонь велся из вооружения БМП и БТР, гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Информации о пострадавших не поступало.

В то же время Народная милиция ЛНР зафиксировала шесть обстрелов со стороны ВСУ. Так, под огонь попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново и Калиновка. Обстрел велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В свою очередь, 2 мая пресс-центр штаба АТО проинформировал, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 55 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. В результате обстрелов, «четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения».

«На Приморском направлении по позициям вблизи Павлополя враг бил из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции недалеко от Гнутово… Вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие (войска ДНР применяли — прим. ИА REGNUM ) по защитникам Водяного», — говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе Луганского (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из минометов калибра120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

«Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы крупных калибров и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам недалеко от Авдеевки. Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — по защитникам Новгородского, Майорска, Зайцево и шахты «Бутовка», — отмечается в материале.

Также на Луганском направлении войска ЛНР из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров вели огонь по опорным пунктам ВСУ под Новозвановкой. Напомним, 1 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе (под контролем ВСУ, Донецкая область) появились люди, переодетые в военную форму со знаками различия ДНР. «Ждем со дня на день кадров о якобы пьяных «сепаратистах», обстреливающих позиции ВСУ и подконтрольные Украине населенные пункты. А кадры постановочных митингов на центральной площади Мариуполя в поддержку действующей власти мы уже увидели вчера», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. В конце апреля в Украину из ДНР и ЛНР выехали матери бойцов для проведения верификации пленных.

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