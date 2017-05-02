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За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек

Политика

Также четырех претендентов зарегистрировали на праймериз в качестве кандидатов на освободившееся депутатское место сенатора Василенко в парламенте региона

Сергей Нарышкин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Нарышкин

Кингисепп, Ленинградская область, 2 мая 2017, 15:13 — REGNUM  Ленинградское областное региональное отделение «Единой России» зарегистрировало 16 участников на предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии на выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 — это бывший думский округ нынешнего главы СВР Сергея Нарышкина. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 мая в пресс-службе областного отделения «Единой России».

Еще четыре кандидата зарегистрировано на праймериз для выдвижения на допвыборах в парламент Ленобласти по Кировскому избирательному округу №9, на бывший депутатский мандат нынешнего сенатора от Ленобласти Дмитрия Василенко.

Дополнительные выборы в Кингисеппском одномандатном округе №112 в Госдуму и в Кировском избирательном округе №9 в Заксобрание Ленобласти пройдут 10 сентября 2017 года. Праймериз «Единой России» состоятся 28 мая.

Всего было подано 21 заявление от желающих стать кандидатами от «Единой России» в Госдуму и восемь — в областной парламент. Среди них — глава комитета по агропромышленному и сельскохозяйственному комплексу Ленобласти Сергей Яхнюк, председатель комитета по культуре Ленобласти Евгений Чайковский, а также депутаты регионального парламента Андрей Шаронов, Никитай Коваль и Олег Зеваков.

Кроме того, на мандат Нарышкина претендует депутат города Гатчина и помощница депутата Госдумы Владимира Драчева Марина Григорьева, руководитель отдела допобразования Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы Ольга Игнатьева, руководитель Санкт-Петербургского отделения Центра специальных компетенций Санкт-Петербургского филиала НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Виктор Кабацкий, дзюдоист Павел Коржавых, замгендиректора ООО «Интерстройпроект» Антон Мороз, банщик Владимир Петров, инженер Артур Порталенко, рабочий предприятия ООО «Промышленная группа «Фосфорит» Вадим Титов, специалист в фармацевтической компании ООО «Мерк» Дамир Урусов.

В предварительном голосовании по округу №9 в областной парламент примут участие четыре кандидата: индивидуальный предприниматель Елена Денискина, временно безработный Валерий Цыганок, генеральный директор ООО УЛСК Вадим Малык и генеральный директор АО ОКБ «Электроавтоматика» им. Ефимова Андрей Гурьянов. При этом Денискина и Цыганок выдвинулись для участия в праймериз и по думскому округу.

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Кандидаты, которым было отказано в регистрации на праймериз, не предоставили справки об отсутствии судимости, уточнили в пресс-службе партии. За исключением главы администрации муниципального образования «Шлиссельбургское городское поселение» Кировского района Николая Хоменко, кандидатуру которого сняли с регистрации по его личному заявлению.

«По итогам заседания сформированы списки кандидатов, на основании которых будут напечатаны бюллетени для голосования. Далее кандидатов ждут учеба, участие в дебатах и встречи с избирателями», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

«Задача первого этапа — понять на стадии сбора документов, кто точно не может быть кандидатом — например те, у кого есть судимость. На втором этапе мы уже определяем значимость кандидата в районах, которые входят в избирательный округ. Скажем, человек может быть уважаемый в Петербурге, а в Ленинградской области его никто не знает. После регистрации каждый кандидат имеет право начинать агитацию и встречаться с избирателями. Кроме того, очень важны дебаты, потому что они показывают, насколько хорошо кандидаты ориентируются на территориях и понимают проблемы того округа, в котором им в будущем, уже в качестве депутата Государственной думы, предстоит работать», — добавил депутат Госдумы, единоросс Владимир Драчев.

Напомним, допвыборы пройдут в Ленобласти 10 сентября, в Единый день голосования. Всего в этот день в 47-м регионе будет разыгран 51 мандат: 49 — в муниципальные советы депутатов, один — в Госдуму и один — в областной парламент.

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