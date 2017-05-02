ЕР поддержит возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 14:46 — REGNUM

По линии Социальной платформы «Единой России» и партии в целом мы должны поддержать инициативы о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель Социальной платформы, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя поручение председателям правительства РФ о проработке вопроса по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам.

Поручение, данное председателем партии, является некой командой к действию, отметил сенатор.

«Это такой хороший деловой намек нам всем — разобраться в ситуации. Те дополнительные средства, которые мы получили в пенсионной системе от неиндексированных пенсий — насколько они велики по отношению к тем дополнительным доходам, которые мы получили бы от взносов в пенсионную систему, если бы эти пенсионеры продолжали работать» — сказал он.

Валерий Рязанский отметил, что при анализе плюсов и минусов этих решений станет очевидно, что экономический эффект не очень высокий, а отрицательное социальное и политическое влияния от этих решений есть. С рынка труда ушло значительное число пенсионеров, которым стало неинтересно работать. Более того, часть пенсионеров перешла в «серые» зоны, что тоже не является правильным, подчеркнул сенатор.

«Экономический, социальный и нравственный итог подсказывает нам, что к этой теме надо возвращаться. В этом абсолютно прав председатель правительства. Нам это надо сделать в самые кратчайшие сроки. Считаю, что нам нужно поддержать эту инициативу и приступить к работе», — заключил сенатор, отметив, что просчитать экономику до 24 мая абсолютно реально, потому что социальный аспект этого дела абсолютно очевиден — он в пользу принятия этого решения.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2016 году поручил Минтруду, Минфину, Минэкономразвития России совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 24 мая 2017 года.