Латвия продолжает закупать устаревшее оружие

Рига, , 15:17 — REGNUM Вооруженные силы Латвии закупят у Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщил министр обороны Раймонд Бергманис, сообщает LETA.

Число минометов, которые планируется приобрести, в ведомстве не уточнили, но отметили, что их поставка предусмотрена двусторонним договором между Минобороны Латвии и министерством обороны и спорта Австрии о поставках самоходных гаубиц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр обороны Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении 47 единиц 155-миллиметровых гаубиц серии «M109». Подержанная австрийская техника обойдется латвийским налогоплательщикам примерно в 6 миллионов евро.