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Депутат ГД Андрей Макаров: для бизнеса важна стабильная налоговая система

Политика

Снижение налога для предприятий, инвестирующих в модернизацию основных средств производства, станет большим стимулом для их развития, считает председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров

Москва, 2 мая 2017, 14:38 — REGNUM  Снижение налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, должно стать реально стимулирующим для тех предприятий, которые будут вкладываться в новые производства, создавать новые рабочие места, новую экспортно-ориентированную экономику, подчеркнул председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах работы в 2016 году.

Он напомнил, что вопрос о возможности введения налоговой льготы в ходе своего отчета в Государственной Думе предложил рассмотреть Медведев. При этом главным в постановке данной задачи является цель той налоговой реформы, которую предстоит провести.

«Президент РФ сказал, что 2017 год — это год обсуждения, обсуждения с бизнес-сообществом, с экспертами, публичного обсуждения. 2018 год — это год принятия решений, а 2019 год — это год, когда должна заработать уже настроенная налоговая система, причем — на длительный период, потому что для бизнеса важна стабильная налоговая система», — отметил Андрей Макаров.

Председатель комитета выразил уверенность, что поручение, которое сегодня дано Министерству экономического развития и Министерству финансов, преследует задачу повышения экономического роста за счет налоговой системы.

«Нам предстоит решить ряд очень сложных вопросов, поскольку основные доходы от налога на прибыль попадают на региональный бюджет. Это те средства, которые идут в первую очередь на социальное обеспечение, на решение социально-значимых вопросов для проживающих в регионах граждан. Поэтому совершенно очевидно, что, когда мы будем рассматривать этот вопрос, ни в коей степени это не должно пойти в ущерб региональным бюджетам», — заключил парламентарий.

Напомним, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России, Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в срок до 1 июня 2017 года проработать вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих снижение ставки налога на прибыль организаций для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств производства, и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации, при необходимости с соответствующими проектами федеральных законов в установленном порядке.

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