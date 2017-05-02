МВД Узбекистана будет размещать в соцсетях информацию о розыске террористов

Ташкент, , 14:48 — REGNUM К информации, которой Министерство внутренних дел Узбекистана делится с зарубежными коллегами, не всегда прислушиваются, заявил журналистам 2 мая глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Азизов отметил, что МВД Узбекистана заблаговременно предупредило шведских коллег о том, что Рахмат Акилов, который позднее совершил теракт в Швеции, объявлен на родине в международный розыск.

«Однако, Акилова беспрепятственно впустили в Швецию и это закончилось трагедией», — подчеркнул министр.

Азизов сообщил также, что теперь МВД Узбекистана будет размещать информацию о разыскиваемых террористах «и вообще всех преступниках» в открытых социальных сетях.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был задержан в Стокгольме по подозрению в осуществлении теракта 7 апреля 2017 года.

В ходе следственных мероприятий Акилов заявил, что является сторонником группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемый объяснил, что послужило мотивом для совершения теракта. По словам Акилова, «бомбардировки в Сирии необходимо прекратить». В связи с этим он якобы получил приказ от экстремистов совершить преступление. Подозреваемый заявил, что в столице Швеции «совершил наезд на неверных».

Напомним, 7 апреля, угнанный грузовик врезался в толпу людей в центре Стокгольма. В результате теракта погибли четверо, пострадали 15 человек.

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